Esenyurt Belediyesi Ücretsiz Sağlık Hizmeti Sunuyor

EVDE SAĞLIK HİZMETİ HİZMETLERİ

Esenyurt Belediyesi, hasta ve yaşlılara ücretsiz evde sağlık hizmeti sunarak yaşamlarını kolaylaştırıyor. Belediyenin açıklamasına göre, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından sağlanan bu hizmet ile hastaneye gitmesi imkânsız olan vatandaşlara evlerinde tıbbi destek veriliyor. Başvuruda bulunanlara aynı gün içerisinde geri dönüş yapan ekipler, iğne, serum ve pansuman gibi temel sağlık hizmetlerini evde uyguluyor. Hastalar ve aileleri, ilaç kullanımı, hijyen, hastalık yönetimi ve beslenme gibi konularda da ekipler tarafından bilgilendiriliyor. Gerekli durumlarda hastalar, tam donanımlı sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek süreçler yakından takip ediliyor. Ücretsiz evde sağlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin çağrı merkezini arayarak başvuruda bulunabiliyor.

SAĞLIK PERSONELİNDEN AÇIKLAMALAR

Belediyede görevli sağlık personeli Emircan Atagül, doktor tarafından reçetelenmiş enjeksiyon ve serum uygulamalarının yanı sıra çeşitli pansuman işlemlerinin ev ortamında gerçekleştirildiğini belirtiyor. İlçede yaşayan Yaşar Türk ise, dizinden bir ameliyat geçirdiğini ve pansuman işlemleri için belediyeyi arayarak sağlık hizmeti talep ettiğini ifade ediyor. Aynı zamanda engelli olan Türk, merdiven inip çıkmanın kendisi için oldukça zor olduğunu aktarıyor. Türk, “Bu nedenle evde sağlık hizmeti bizim için gerçekten çok büyük bir kolaylık. Arkadaşlar geldiler, pansumanlarımı yaptılar, enjeksiyonlarımı uyguladılar. İşlerini eksiksiz bir şekilde tamamlayarak ayrıldılar.” diyerek hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiriyor.