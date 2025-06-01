Esenyurt Belediyesi, Yetimlere Bayram Hizmeti Verdikçe

PROJE KAPSAMINDA ÜCRETSİZ HİZMETLER SUNULUYOR

Esenyurt Belediyesi, “Şefkat Makası” projesi ile ilçe genelindeki yetim ve öksüz çocuklara Kurban Bayramı öncesinde ücretsiz tıraş ve kişisel bakım hizmetleri sağlıyor. Belediyeden alınan bilgilere göre, “Tebessüm Durağı” birimine bağlı ekipler, ilçedeki bu çocuklar için harekete geçti. Bayram öncesinde çocukların kendilerini daha iyi hissetmeleri ve sosyal yaşama güvenle katılmaları amacıyla başlatılan projede, kız çocuklarına saç kesimleri kendilerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildi. Erkek çocuklar ise hijyenik koşullarda uzman kişiler tarafından tıraş edildi.

AMACIMIZ MORAL VE MOTİVASYON DESTEĞİ SUNMAK

Kişisel bakım hizmetinin yanı sıra moral ve motivasyon desteği sağlanan projede, bayrama kadar sürecek olan bu hizmetle çocuklara yalnız olmadıkları hissettirilmeye çalışılıyor. “Tebessüm Durağı” görevlisi Yağmur Kabakçı’nın görüşlerine yer verilen açıklamada, “Her hafta yetim ve öksüz çocuklar için farklı projeler yürütüyoruz” diyerek, projelerin sürekliliğine vurgu yaptı. Kabakçı, “Bugün onlar için buradayız, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayram öncesinde grubumuzda yer alan tüm çocuklarımızın kişisel bakımlarını tamamlamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.