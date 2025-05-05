Esenyurt Belediyesi Zeka Oyunları Turnuvası

ÇOCUKLARIN ZEKÂ OYUNLARINDAKİ YETENEKLERİ SERGİLENDİ

Esenyurt Belediyesinin Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, 8-12 yaş grubu çocukları bir araya getiriyor. Nene Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte çocuklar “mangala, koridor, nim, hızlı bardak ve dizilim sporu” gibi zeka geliştirici oyunlarda yeteneklerini göstermekte. Katılımcılar, strateji geliştirme, dikkat artırma ve hızlı düşünme becerilerini ön plana çıkarıyor.

AİLELERDEN YOĞUN İLGİ

Turnuvaya katılan tüm çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler verilirken, ailelerden de yoğun ilgi gözlemlendi. Etkinliğe Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de katıldı. Velilerden Besra Selimoğlu, çocuklarının yıl başından itibaren kültür merkezlerinde akıl ve zeka oyunlarına aktif olarak katıldığını ifade etti. Selimoğlu, “Bu etkinlikler çocuklar için çok heyecan verici ve eğitici. Bizler de en az onlar kadar heyecanlıyız. Katılımlarından ve gösterdikleri ilgiden çok memnunuz. Etkinliklerin içeriğinden ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden de oldukça mutluyuz.” şeklinde konuştu.