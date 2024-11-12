Esenyurt Belediyesinde Yeni Görevden Almalar

AHMET ÖZER’İN TUTUKLANMA SONRASI DEĞİŞİKLİKLER

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından, belediyeye kayyum atandı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un yönetiminde gerçekleşen bu değişikliklerle birlikte, belediyede yeni görevden almalar yaşandı.

GÖREVDEN ALINAN İSİMLER

Halk TV’nin haberine göre, Esenyurt Belediyesi’nde Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya, Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış görevden alındı. Ayrıca, geçen hafta Esenyurt Belediye Başkan Yardımcıları Oktay Kılıç, Murat Düzgün ve Osman Yalçın da görevden alınmıştı. Bunun yanında, Esenyurt Belediye Başkan Başdanışmanı Engin Doğru da görevinden istifa etti.