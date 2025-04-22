Esenyurt’da Elektrik Kesintisi Olacak

Elektrik Kesintileri İle İlgili Bilgiler

Esenyurt’ta elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından açıklanan elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) elde edilen verilere göre, 8 Mart’ta İstanbul’un farklı bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve elektriklerin ne zaman geleceği hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

Kesintiler ve Süreleri

24 Nisan 2025 tarihinde, Esenyurt ilçesinde, Merkez-Akçaburgaz mahallesinde 3126., 3128., ve 3135. sokaklarda elektrik kesintisi olacak. Bu kesinti, 00:00 ile 08:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle gerçekleşecek. Kesinti boyunca İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda tutulacak.

Diğer İlçelerdeki Kesintiler

Avcılar ilçesinde, Merkez-Yeşilkent mahallesinde Balık Yolu, G-114 ve G-115 sokaklarında 24 Nisan 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi olacak. Aynı gün, Büyükçekmece ve Esenyurt’un farklı mahallelerinde de benzer bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler yaşanacak.

Gelecek Bakım Çalışmaları

Esenyurt ilçesi Merkez-Orhan Gazi mahallesinde 1657. ve 1670. sokaklarda 24 Nisan 2025 tarihinde 09:00 ile 12:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” sebebi ile elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca, Merkez-Atatürk mahallesinde de 09:00 ile 17:00 saatleri arasında havai hat bakımı nedeni ile kesinti olacak. İş Sağlığı ve Güvenliği standartları dikkate alınarak bu kesintilerin uygulanacağı bildiriliyor.