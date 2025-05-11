Esenyurt’da Kadınlara Piknik Düzenlendi

ESENYURT BELEDİYESİ ANNELER GÜNÜ’NDE PİKNİK DÜZENLEDİ

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kadınlar için oldukça anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. “Anneler Günü” dolayısıyla düzenlenen piknikte, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Esenyurt Mesire Alanı’nda birçok vatandaşı ağırladı. Etkinlikte katılımcılar arasında halay çekme ve oyun oynama gibi aktiviteler yapıldı. Pikniğe katılan Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, hem annelerin özel gününü kutladı hem de vatandaşların taleplerini dinleyerek projeler hakkında bilgi verdi.

KADIN HİZMETLERİNE YENİ KURS MERKEZLERİ AÇILACAK

Aksoy, annelerin sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlamak amacıyla yeni kurs merkezleri açacaklarını ifade etti. Kadınların el emeği ürünlerini satabilecekleri alanlar oluşturduklarını belirten Aksoy, “Eski belediye binamızın alt katlarını sanat atölyeleri haline getiriyoruz. Hanımeli Sokağı ve sosyal tesislerimiz de kadınlarımızın hizmetinde olacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, Kadınlar için düzenlenecek “Tarihi Yarımada” ve “Beyoğlu” turlarının artarak devam edeceğini de kaydetti.

KADIN VE ÇOCUK HASTANESİ PROJESİ HAKKINDA BİLGİLER VERİLDİ

Başkan Vekili Aksoy, ilçede yapılması planlanan kadın ve çocuk hastanesi hakkında da bilgiler verdi. Gökevler Mahallesi’nde 50 dönümlük bir alana kurulacak bu tesis için Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerin sürdüğünü dile getirdi. “Sıfır Atık” projeleri kapsamında kadınlardan destek isteyen Aksoy, geri dönüşüm yoluyla elde edilen kazancın aile bütçesine katkı sağlayacak kartlara yükleneceğini de sözlerine ekledi.

Etkinlikte katılan kadınlar, çeşitli hediyelerin dağıtıldığı programda, Aksoy’a ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini iletti.