Esenyurt Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULAMALARI

Esenyurt’ta elektrik kesintisi konusunda BEDAŞ’ın (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) verdiği bilgilere göre, 19 Haziran tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı ve hangi ilçeleri etkileyeceği ise araştırılıyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE ZAMANLAMASI

Kesintinin sebebi Bakım Çalışması olarak belirtiliyor. Örneğin, Esenyurt ilçesinde bulunan Koza Mahallesi, Orhan Gazi Mahallesi ve Sanayi Mahallesi’nde 19 Haziran 2025 tarihinde 00:00 ile 04:00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca, saat 03:00 ile 07:00 arasında Selahaddin Eyyubi ve Örnek Mahalleleri’nde benzer bir kesinti uygulanacak.

BAŞKA BAZI ETKİLENEN BÖLGELER

İstanbul Başakşehir ilçesinde de elektrik kesintileri 19 Haziran 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu kapsamda Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi’nde elektrik verilmesi durdurulacak. Esenyurt’un merkez bölgelerinde de benzer şekilde 09:00 ile 17:00 arası kesintiler planlanıyor. Çeşitli mahallelerde daha kısa süreli kesintiler, abone/şube bağlantı çalışmaları nedeniyle yapılacak. Bu çalışmaların da İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek gerçekleştirileceği ifade ediliyor.

İstanbul genelinde yaşanacak bu elektrik kesintileri, yerel halk tarafından dikkatle takip ediliyor. Kesintilerin detayları, BEDAŞ tarafından yapılacak yeni açıklamalarla güncellenmeye devam edecek.