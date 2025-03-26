Esenyurt Elektrik Kesintisi BEDAŞ Açıklamaları

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİLERİ VE NEDENLERİ

Esenyurt’ta elektrik kesintileri BEDAŞ tarafından yapılan açıklamalarla duyuruluyor. 27 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kesintilerin detayları haberimizde yer alıyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI VE ETKİLENEN BÖLGELER

27 Mart 2025 tarihinde, saat 09:00 ile 15:00 arasında, Esenyurt’un Merkez-Talatpaşa mahallesinin 1010., 1013., 1022. sokakları ile Üçevler mahallesinin 906., 908., 909., Pazaryolu sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu işlem, İş Sağlığı ve Güvenliği gereklilikleri gözetilerek gerçekleştirilecek.

KISALMIŞ SÜRELERLE DİĞER KESİNTİLER

Ayrıca aynı gün, saat 09:00 ile 11:00 arasında Esenyurt’un Merkez-Zafer mahallesinin 175. sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle başka bir elektrik kesintisi olacak. İş sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak bu kesinti de yürütülecek.

ABONE BAĞLANTISI KESİNTİLERİ

Esenyurt’un Merkezi Osmangazi mahallesinde ise 2647., 2677., 560., 561., 599., Limni, Menderes, Sevil, Vefa, Özlem, İrem sokaklarında 09:00 ile 15:00 saatleri arasında “Abone/Şube Bağlantısı” nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacak.

DEVAM EDEN BAKIM ÇALIŞMALARI

Aynı gün, 11:00 ile 13:00 ve 13:00 ile 15:00 saatleri arasında Esenyurt’un Zafer mahallesinde de “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintileri devam edecek. Kesintilerin süreleri, belirtilen zaman dilimleri içinde gerçekleştirilecek çalışmalara bağlı olarak belirlenmiş.