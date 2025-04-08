Esenyurt Elektrik Kesintisi BEDAŞ Duyurdu!

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Esenyurt’ta elektrik kesintisiyle ilgili bilgiler BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen açıklamaya göre, 9 Nisan günü İstanbul’un farklı ilçelerinde belli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’daki elektrik kesintilerinin hangi ilçeleri etkilediği ve elektriklerin ne zaman geleceği merak ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER GERÇEKLEŞECEK

9 Nisan 2025 tarihinde, Esenyurt’ta elektrik kesintileri şu şekilde planlandı:

– **00:00 – 02:00:** Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde 1607., 1608., 1609., 1610., 1612., ve 1617. sokaklarda bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

– **02:00 – 04:00:** Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nin 1615., 1616., 1617., 1620. ve Uğur Mumcu sokaklarında benzer bir kesinti sürecek.

– **04:00 – 06:00:** Selahaddin Eyyubi ve Örnek mahallelerindeki sokaklarda da bakım çalışmaları için elektrik kesilecek.

– **06:00 – 08:00:** Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde yine kesinti yaşanacak.

– **09:00 – 17:00:** Merkez Osmangazi Mahallesi’nin 3117. ve 3123. sokaklarında, ayrıca Hürriyet Mahallesi’nde Çit Kuşu ve Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde Damla sokaklarında elektrik kesintileri sürecek.

Bu kesintiler, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni gözeterek yapılan bakım çalışmaları sebebiyle gerçekleşiyor.