Esenyurt Elektrik Kesintisi BEDAŞ Duyurusu

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ PLANLANDI

Esenyurt’ta 13 Mayıs 2025 tarihinde, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Bu kapsamda, belirli saat dilimlerinde kesintiler olabiliyor. BEDAŞ’ın resmi açıklamasına göre, bu kesintilerin nedeni bakım çalışmaları ve güvenlik önlemleridir.

BAKIM ÇALIŞMALARI SEBEBİYLE KESİNTİLER

Kesintiler, 13 Mayıs günü Esenyurt ilçesinin Merkez Orhan Gazi mahallesinde belirli sokaklarda gerçekleşecek. İlk kesinti, 00:00 ile 02:00 saatleri arasında, 1658., 4.YOL, 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL sokakları gibi alanlarda görülecek. Ardından, 02:00 ile 04:00 saatleri arasında, 11.YOL ve 13.YOL sokaklarında kesinti devam edecek.

İLERİKİ SAATLERDE DE KESİNTİ OLACAK

04:00 ile 06:00 saatleri arasında, 13.YOL, 14.YOL, 15.YOL sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. Son olarak, 05:00 ile 07:00 saatleri arasında da yine aynı mahallede elektrik kesileceği ifade ediliyor. Ayrıca, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında, Esenyurt’un Merkez Ardıçlı mahallesindeki belirtilen sokaklarda havai hat bakımı nedeniyle kesintiler olacak. Bu durum, savunma mekanizmalarında güvenlik sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.