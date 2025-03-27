Esenyurt Elektrik Kesintisi BEDAŞ Duyurusu

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ AÇIKLAMASI

Esenyurt’taki elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile inceleniyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 28 Mart gününde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, İstanbul’da hangi ilçeler elektrik kesintisinden etkilenecek ve elektrik ne zaman gelecek? İşte güncel elektrik kesintileri ile ilgili detaylar…

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİLER

28 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 11:00 saatleri arasında Esenyurt ilçesindeki çeşitli mahallelerde elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle gerçekleşecek. Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Merkez-Battalgazi Mahallesi’ndeki Ahmet Arif Sokak, Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki Bağlarçeşme Sokak ve Pınar Mahallesi’ndeki birçok sokak yer alıyor.

DEVAM EDEN BAKIM ÇALIŞMALARI

Ayrıca, 28 Mart 2025 tarihinde 11:00 – 13:00 saatleri arasında yine Esenyurt ilçesinde kesintiler yapılacak. Bu kesinti de “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle gerçekleştirilmekte. Etkilenen mahalleler arasında Merkez-Akşemsettin Mahallesi’ndeki sokaklar ile Namık Kemal Mahallesi’ndeki 19. Sokak ve İnönü Mahallesi’ndeki çeşitli sokaklar bulunmaktadır. “İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.” denilmektedir.