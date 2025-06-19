Esenyurt Elektrik Kesintisi Bilgisi Veriliyor

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN DETAYLARI

Esenyurt’ta elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesine göre araştırılıyor. 19 Haziran’da İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek ve ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri.

BAKIM ÇALIŞMASI SEBEPLİ KESİNTİLER

19 Haziran 2025 tarihinde saat 00:00 ile 04:00 arasında Esenyurt’un Koza, Orhan Gazi ve Sanayi mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintinin nedeni “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” olarak belirtildi. Ayrıca, elektrik kesintisi yapılırken İş Sağlığı ve Güvenliği de dikkate alınacak.

FARKLI MAHALLELERDE HIZLI BAKIM

Yine 19 Haziran 2025 tarihlerinde sabah saat 03:00 ile 07:00 arasında Esenyurt’un Selahaddin Eyyubi ve Örnek mahallelerinde benzer bir bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bu süreçte de İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda olacak.

BAŞAKŞEHİR VE ESENYURT’TAN YIL BOYU BAKIM VE KESİNTİLER

19 Haziran 2025 tarihinde Başakşehir’deki Mahalleler, Merkez-Bahçeşehir 2. Kısım, Seda, Yalın, Yeşiltepe ve Şirinevler sokaklarından da saat 09:00 ile 17:00 arasında bakım çalışması sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Esenyurt’ta 19 Haziran 2025 saat 09:00 ile 17:00 arasında Merkez-Akçaburgaz mahallesi ve 1828. sokaklarla beraber Mehmet Akif Ersoy ve Yunus Emre mahallelerinin belirli bölgelerinde Abone/Şube Bağlantısı nedeniyle elektrik kesintileri gerçekleşecek.

DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR VE ETKİLERİ

Aynı gün içerisinde Esenyurt’un İstiklal mahallesinde de saat 09:00 ile 17:00 arasında önleyici bakım çalışması gerçekleştirilecek. Elektrik kesintisinin olacağı başka bir bölge ise Merkez-Yeşilkent mahallesi olup burada da 19 Haziran 2025 tarihinde saat 09:00 ile 17:00 arasında kesintiler yaşanacaktır. Tüm bu kesintilerde dikkat edilecek en önemli nokta ise İş Sağlığı ve Güvenliği’nin gözetilmesi.