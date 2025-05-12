Esenyurt Elektrik Kesintisi Duyurusu Yapıldı

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ YER ALIYOR

Esenyurt’ta elektrik kesintileri, BEDAŞ’ın açıkladığı kesinti listesi doğrultusunda araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi (BEDAŞ) tarafından yapılan duyuruya göre, 13 Mayıs tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı zaman dilimlerinde elektrik kesintileri gerçekleşecek. Vatandaşlar, İstanbul genelinde hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul Esenyurt merkezinde, Orhan Gazi Mahallesi’nde 13 Mayıs 2025 tarihinde, aşağıdaki saat aralıklarında elektrik kesintisi yapılacak.

– 00:00-02:00: “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle, 1658., 4.YOL, 6.YOL, 7.YOL, 8.YOL sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak.

– 02:00-04:00: Aynı nedenlerle, 11.YOL ve 13.YOL sokaklarında kesinti uygulanacak.

– 04:00-06:00: 13.YOL, 14.YOL ve 15.YOL sokakları da “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik alamayacak.

– 05:00-07:00: Orhan Gazi Mahallesi’ndeki bazı sokaklarda benzer bir kesinti daha yaşanacak.

GÜN İÇERİSİNDE UZUN SÜRELİ KESİNTİLER DEVAM EDECEK

Esenyurt’un Ardıçlı Mahallesi’nde, 13 Mayıs 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında kapsamlı havai hat bakımı nedeniyle daha uzun bir elektrik kesintisi olacak. Bu süreçte, 785., 786., 787., 788., 789., 790., 791., 792., 793., 824. sokaklar ile Doğan Araslı ve Ispartakule sokaklarında elektrik kesintisi gözlemlenecek. Bu kesintilerin İş Sağlığı ve Güvenliği gözetilerek yapıldığı bildiriliyor.