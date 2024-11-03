Esenyurt Eleştirilerine AK Partili Tepki

KONGREDE HİZMET ANLAYIŞI VURGUSU

AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Zeybekci, muhalefetin hizmet etmeye karşı bir genetiğe sahip olduğunu ifade ederek, onların yalnızca hükmetmeye ve emretmeye geldiklerini belirtti.

TEPKİLER VE HUKUKUN ÖNEMİ

Zeybekci, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanması konusundaki eleştirileri değerlendirerek, “Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım” dedi. Ayrıca, bu durumla ilgili olarak, “Bırak cumhuriyetin savcıları ve hakimleri her şey ne varsa bir ortaya döksünler” ifadesini kullandı.

Zeybekci, gürültü yaparak ortalığı karıştırmanın bir anlamı olmadığını söyleyerek, neden toz duman katıldığını sorguladı. “Hukuka güven, adalete güven, o herkese lazım” diyen Zeybekci, her şeyin hukuki çerçevede değerlendirileceğini ve onun sonucunda nelerin döküleceğini göreceklerini ifade etti.

ORTADOĞU’DA OYUN OYNANIYOR

Zeybekci, Ortadoğu’da bir oyunun döndüğünü savunarak, bu oyunun tek hedefinin Türkiye olduğunu ileri sürdü. Bu oyunu oynayanların Kandil’de olduğunu iddia etti.

BAHÇELİ’NİN ADIMI DEĞERLENDİRİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin uzattığı el ve yaptığı açıklamanın anlamlı olduğunu söyleyen Zeybekci, bunun açılan son kapı olduğunu vurguladı. “O kapıdan gelecekler varsa eyvallah” diyerek, “Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa, tabii ki TBMM’nin iradesi ne derse odur” şeklinde konuştu. Zeybekci, Bahçeli’nin attığı adımı akıllı bir adım olarak gördüğünü de sözlerine ekledi.