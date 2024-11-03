Esenyurt Eleştirilerine Zeybekci’den Yanıt Verildi

KONGREDE HİZMET VURGUSU

AK Parti Çardak 8. Olağan İlçe Kongresi, Çardak Belediyesi Cihat Kora Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Zeybekci, muhalefetin hizmet etmenin doğasına aykırı olduğunu ve onların hükmetmeye, emretmeye ve hakim olmaya yönelik bir yaklaşım sergilediğini ifade etti.

KAYYUM ELEŞTİRİLERİNE TEPKİ

Zeybekci, kendilerinin ise hizmet etmeyi ve hizmetkar olmayı Allah’ın bir lütfu olarak gördüklerini belirtti. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve belediyeye kayyum atanmasına dair çıkan eleştirilere yanıt verdi. Zeybekci, “Niye ciyak ciyak bağırıyorsunuz? Bekleyin, çamaşırlar bir dökülsün ortaya. Hukukun temel ilkesidir, mahkemeye yansıyan bir mevzuyla ilgili kimsenin konuşmaması lazım” şeklinde konuştu.

HUKUKA GÜVEN ÇAĞRISI

“Niye gürültü yapıp da ortaya toz duman katıyorsunuz? Örtmeye çalışıyorsunuz” diyen Zeybekci, hukuka ve adalete güvenin herkes için gerekli olduğunu ifade etti. Ayrıca, “Eğer varsa bir şeyi cezasını çekecek. Göreceksiniz neler dökülecek oradan? Neler çıkacak?” diyerek gelecek gelişmelere dikkat çekti.

Ortadoğu’da bir oyunun oynandığını savunan Zeybekci, bu oyunun tek hedefinin Türkiye olduğunu ve bu oyunu oynayanların uzantılarının Kandil’de bulunduğunu ileri sürdü.

BAHÇELİ’NİN ADIMINI DEĞERLENDİRDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı açıklamaları anlamlı bulduğunu dile getiren Zeybekci, Bahçeli’nin uzattığı elin son fırsat kapısı olduğunu belirtti. “Devletimizin o muhteşem gücü ve iradesiyle eğer teslim olacaklarsa, tabii ki TBMM’nin iradesi ne derse odur” dedi. Ayrıca, Bahçeli’nin attığı adımı akıllı bir adım olarak değerlendirdi.