“Esenyurt Halkıyla İstanbulluların İradesini Savunacağız”

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in “PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeliği” iddiaları nedeniyle gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına katılmak için partisinin Esenyurt İlçe Başkanlığı’na geldi. İlçe başkanlığı binasının bulunduğu Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Özel, “Biliyorsunuz dün Esenyurt’un iradesine, Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı” dedi. Özel, “Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt’tayız” diye ekledi.

HALK BULUŞMASI YER DEĞİŞTİ

Özgür Özel, MYK’nın ilçe başkanlığında toplandığını ve toplantıya kendisinin başkanlık ettiğini açıkladı. Saat 16.00’da Esenyurt Belediye binası önünde yapacakları halk buluşmasının yerinin değiştiğini duyurdu. “Belediye başkanını tutuklayarak Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak, oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletebileceklerini düşündüler” diye söyledi. Özel, “Saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir” şeklinde bilgi vererek, “Esenyurtlularla birlikte İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız, İstanbul’un iradesini savunacağız, Türkiye’nin geleceğini savunacağız” dedi. Daha sonra, Özgür Özel, MYK toplantısı için partisinin ilçe başkanlığına geçti.