Haberler

Esenyurt Parkı’nda Oynanan Çocuk Oyunu

ENDİŞE VERİCİ OYUN GÖRÜNTÜLERİ

Esenyurt Şehitler Parkı’nda çocukların arasında geçen bir oyun, izleyenleri tedirgin ediyor. Oyun sırasında bir çocuk, başka bir arkadaşının boynunu birkaç saniye boyunca sıkıyor. Nefes alamayan çocuk, kısa bir süre sonra bayılarak yere düşüyor.

EĞLENCEYİ KAYBETMEK

Bu duruma tanıklık eden çevredekiler, olayı adeta bir eğlence olarak değerlendirip kahkahalarla izliyor. Uzmanlar ise, çocukların oynadığı bu tür faaliyetlerin ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilecek potansiyele sahip olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Mustafakemalpaşa’da Tarım Sayımı Devam Ediyor

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen 2025 Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle tarımsal veriler toplanıyor.
Haberler

Gaziosmanpaşa’da Yangın Paniğe Yol Açtı

Gaziosmanpaşa'daki Özel Duygu Hastanesi'nin sistem odasında çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi. Hastalar ve sağlık personeli güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Yangının nedeni araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.