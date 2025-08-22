Esenyurt Parkı’nda Oynanan Çocuk Oyunu

ENDİŞE VERİCİ OYUN GÖRÜNTÜLERİ

Esenyurt Şehitler Parkı’nda çocukların arasında geçen bir oyun, izleyenleri tedirgin ediyor. Oyun sırasında bir çocuk, başka bir arkadaşının boynunu birkaç saniye boyunca sıkıyor. Nefes alamayan çocuk, kısa bir süre sonra bayılarak yere düşüyor.

EĞLENCEYİ KAYBETMEK

Bu duruma tanıklık eden çevredekiler, olayı adeta bir eğlence olarak değerlendirip kahkahalarla izliyor. Uzmanlar ise, çocukların oynadığı bu tür faaliyetlerin ciddi sağlık sorunlarına ve hatta ölüme yol açabilecek potansiyele sahip olduğu konusunda uyarılarda bulunuyor.