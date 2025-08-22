Haberler

Esenyurt Parkı’nda Tehlikeli Oyun İzleniyor

OYUNDAKİ RİSKLER GÖZLER ÖNÜNE SERİLİYOR

Esenyurt Şehitler Parkı’nda çocukların aralarında oynadığı bir oyun, çevredekileri endişelendiriyor. Bu oyunda bir çocuk, arkadaşının boynunu bir süre boyunca sıkıyor. Nefessizlik yaşayan çocuk, kısa süre içinde bayılarak yere düşüyor. Olayı izleyenlerin durumu eğlenceli bir durum gibi görüp kahkahalar atması dikkat çekiyor.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, çocukların yaptığı bu tür oyunların ciddi sağlık sorunlarına sebep olabileceğini ve hatta ölümle sonuçlanabileceğini vurguluyor. Bu durum, toplumsal bir konu olarak ele alınmaya ihtiyaç duyuyor.

ÖNEMLİ

Sındırgı’da Esnafa Geçici Dükkan Desteği

Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, hasar gören esnafa geçici dükkan desteği sağlanacak ve Kocahan binasına taşınılacak atölyeler belirlendi.
Blockchain Finansında Yeni Bir Gelişme

Republic ve Injective iş birliği, perakende yatırımcıların SpaceX gibi özel şirketlere tokenlaşmış erişim sağlamasını mümkün kılıyor. Bu, kurumsal tokenizasyonun yeni bir dönemini başlatıyor.

