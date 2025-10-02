Esenyurt Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

ESENYURT SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Esenyurt bölgesinde meydana gelecek su kesintisine dair bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 2 Ekim tarihinde İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İstanbulluların merak ettiği “Su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu gündemde yer alıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA NEDENİ

Etkilenen mahalle Namık Kemal Mahallesi olarak belirlendi. Su kesintisi, içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 250 mm çaplı şebeke hattında oluşan bir arızadan kaynaklanıyor.

KESİNTİ TARİHİ VE SÜRESİ

Kullanıcıların bilgilendirilmesi amacıyla, su kesintisinin başlangıç tarihi 02 Ekim 2025, saat 13:04:29 olarak duyuruldu. Tahmini bitiş tarihi ise aynı gün, saat 20:00 olarak planlanıyor. Daha fazla bilgi için ALO 185 numarasına başvurulabilir.