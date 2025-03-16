Esenyurt’ta 15 Yaşındaki Çocuğa Saldırı

OLAY KUŞKUSUZUNDA YAŞANDI

Esenyurt’ta, iftar saatlerinde bir markette meydana gelen olayda, 15 yaşındaki Arda Efe Kerman, babasının işletmesinde çalışırken, plastik top almak isteyen bir kadın müşteriyle tartıştı. Kadın, öfkeyle çocuğa plastik top ve manav reyonundan aldığı elmayı fırlattı. Bir süre sonra, markete tekrar gelen kadının yakınları, Arda’ya saldırarak darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Süleymaniye Mahallesi Ispartakule Caddesi’nde yaşandı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Arda Efe Kerman, iddiaya göre, marketten gelen kadınların kendisiyle alay etmesine tepki gösterdi. Kadınların çıkmasını isteyen Kerman, bir süre sonra saldırıya uğradı. Kadınlar, fırlattıkları plastik top ve elmayla marketten uzaklaştı. Ancak kısa bir süre sonra, bu kez kadının iki yakını markete gelerek çocuğa saldırdı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, kadının çocuğa nesneler fırlattıktan sonra, saldırganların markete girip Arda’yı darbettiğini ortaya koydu.

OLAYI ANLATTI

Yaşadığı korkunç olayı anlatan Arda Efe Kerman, “İftar saatlerinde üç kadın gelip bana futbol topu sordu. Götürdüm yerini gösterdim. Seçtikleri topu bana verdiler ben de şişirip verdim. Sonra bana saçma sapan sonlarda küfürler olan sözler söylediler. Mesela ‘bu topun garantisi var mı’ diyerek küfürler ettiler. Sonrasında topu tavana atıp bilgisayarıma zarar verdiler. Sinirlenip ‘gider misiniz’ dedim. Gitmeden önce kafama elma attı. On dakika sonra iki kişi ve kendisi geldi, saldırdılar. Etrafı dağıttılar, kafama çakmak rafını attı. Tüp kaldırıp beni tehdit ettiler. Kendilerinden şikayetçi olacağız” ifadelerini kullandı.