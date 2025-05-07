Esenyurt’ta 3 Araç Kazasında 2 Yaralı

3 ARAÇLI ZİNCİRLEME KAZA OLDU

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada iki kişi yaralandı. Olay, saat 21.40 sularında D100 karayolu Güzelyurt mevkiinde, Büyükçekmece yönüne doğru meydana geldi. Edinilen bilgiler doğrultusunda, 34 MJD 750 plakalı otomobil, 34 GPS 034 plakalı diğer bir araç ile çarpışarak takla attı. Bu çarpışmayı önlemek için direksiyonu kıran 34 MC 0583 plakalı aracın sürücüsü, refüje çarparak bariyerin üzerine çıktı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası yapılan ihbar ile birlikte çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine yönlendirildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araç içerisinde sıkışan iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. E-5 Haramidere’den Büyükçekmece yönüne giden yolda, kazanın gerçekleştiği yerde yolun iki şeridi ve yan yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar olay alanından kaldırıldıktan sonrayol tekrar trafiğe açıldı.