Esenyurt’ta 3 Araçla Kaza: 2 Yaralı

ZİNCİRLEME KAZA DETAYLARI

Esenyurt’ta D100 Karayolu’nda meydana gelen zincirleme kazada iki kişi yaralandı. Kaza, saat 21.40 sıralarında, Güzelyurt mevkiinde Büyükçekmece yönünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, 34 MJD 750 plakalı otomobil, 34 GPS 034 plakalı araç ile çarpıştıktan sonra takla attı. Kazadan kaçınmak için direksiyonu kıran 34 MC 0583 plakalı otomobilin sürücüsü, refüje çarparak bariyerin üzerine çıktı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kaza sonrasında olay yerine yapılan ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından araç içerisinde bulunan iki yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. E-5 Haramidere’den Büyükçekmece mevkiine giden yolun iki şeridi ve yan yoldaki bir şerit trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar trafiğe açıldı.