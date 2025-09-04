Esenyurt’ta Adam Evi Yakmaya Çalıştı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, akli dengesi yerinde olmayan bir kişi evini ateşe vermek istedi. Mahalle sakinleri ve polis, bu şahsın evdeki eşyalarını ve saksıları fırlatmasıyla büyük bir panik yaşadı. Olay, uzun süren çabaların ardından kontrol altına alındı ve şahıs gözaltına alındı. Bu anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KRİZ ANLARI

Olay, sabah saat 09.30 civarında Esenyurt Pınar Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, akli dengesi yerinde olmayan bu adam, bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi ve evini yakmaya kalkıştı. Balkona çıkarak bağıran şahıs, müdahale eden polis ve mahalleli üzerine saksı attı. Şahıs, balkonda ateş yakarak, yanıcı sprey ile alevleri artırınca itfaiye ekiplerine bilgi verildi.

İKNA ÇABALARI VE SONUÇ

Uzun çabalar sonucunda, polis memurları tarafından ikna edilen adam gözaltına alındı. Olayın tüm detayları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve halk, yaşananları büyük bir endişe ile takip etti.