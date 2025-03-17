Esenyurt’ta Alkollü Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KOVALAMACADA YAKALANDI

Esenyurt’ta bir alkollü sürücü, polisin “dur” ihtarına uymayarak Avcılar’a kadar kaçtıktan sonra yakalandı. Olay akşam saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi ancak sürücü, 34 KUE 858 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı.

POLİS, HAVAYA ATEŞ AÇTI

Kovalama sırasında sürücü, ara sokaklardan E-5 karayoluna çıkarak kaçmaya devam etti. Kovalama, Avcılar’a kadar sürdü. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü durdurmak amacıyla havaya ateş açtı. Durdurulan araçta bulunan üç kişi gözaltına alınırken, sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

SAHTE PLAKA İDDİASI

Olayın ardından durdurulan otomobilin plakasının sahte olduğu iddia edildi. Araç, inceleme yapılmak üzere olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili olarak polis ekiplerinin incelemesi devam ediyor.