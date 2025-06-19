Esenyurt’ta Araçla Kaçan Şahıslar Kurşunladı

GECE SAATLERİNDEKİ SİLAHLI SALDIRI

Esenyurt’ta meydana gelen olayda, yabancı plakalı bir araçla gelen kişiler uzun namlulu silahlarla bir tekel bayisini hedef aldı. Olay, Esenyurt’un Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde gece saatlerinde gerçekleşti. İddiaya göre, gelen şahıslar tekel bayisine ateş açtıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı.

KOVALAMACA VE YAKALAMA

Polis ile şüpheliler arasında bir kovalamaca başladı. Kaçış esnasında birçok araca çarpan şahıslar, araçlarını bir dere yolunda bırakarak koşmaya devam etti. Olay sırasında polis ekipleri, kaçan şahıslardan birini yakaladı. Yakalanan kişi, diğer arkadaşları hakkında polis ekiplerine bilgi verdi.

POLİSİN ABLAKA ALTINA ALDIĞI ALAN

Olayın ardından polis, çeşitli noktalarda kontroller gerçekleştirerek çevreyi abluka altına aldı. Durdurulan bir araçta yapılan aramada, 2 adet uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.