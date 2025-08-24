Esenyurt’ta Aranan Kişi Yakalandı

ESENYURT’TA YAKALANAN ŞAHIS

Esenyurt’ta 22 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan bir kişi düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız bir silah, çok sayıda mermi ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sırasında evde bulunan arkadaşları, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca, operasyon anı bir polis kamerası tarafından kayıt altına alındı.

POLİS EKİPLERİ GEREKEN ÖNLEMLERİ ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uzun süredir hakkında hapis cezası bulunan Fatih Mercan’ın Esenyurt’ta gizlendiği evi tespit etti. Polis ekipleri, şüphelinin kaçma ihtimaline karşı gerekli önlemleri alarak eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Fatih Mercan gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise saksının içine saklanmış bir ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve çok sayıda mermi bulundu. Ayrıca, evde uyuşturucu madde de ele geçirildi.

İFADELER ALINDI

Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyon sonrası, ‘Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih Mercan ve uyuşturucu maddenin sahibi olduğu iddia edilen S.Ö. gözaltına alındı. Evde bulunan diğer beş kişinin ise bilgi sahibi olarak ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Şüpheliler, ifade işlemleri için Esenyurt Gazi Turgut Aslan Polis Merkezine teslim edildi. Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silahın herhangi bir suçta kullanılma ihtimali üzerine incelemelerin sürdüğü bildirildi.