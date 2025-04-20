Esenyurt’ta Baba Oğul Kavga Etti

BABA OĞUL ARASINDAKİ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞÜYOR

Esenyurt’ta baba ile oğlu arasında bir tartışma kavgaya dönüşüyor. Babanın, oğlunun tek yumruğu ile bayıldığı anlar kameraya yansıyor. Olay, Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı’nda meydana geliyor. Edinilen bilgilere göre, baba ile oğlu arasında bilinmeyen bir nedenle bir tartışma başlıyor.

KAZA ANLARI KAMERADA YER ALIYOR

Tartışma, kısa süre içinde kavgaya dönüşüyor. Babasını tek yumrukla bayıltan gencin o anları, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydediliyor. Görüntülerde, tartışan şahsın önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü, ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer alıyor.