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Esenyurt’ta Bahis Operasyonu: 7 Gözaltı

YASADIŞI BAHİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Esenyurt’ta yasadışı bahis siteleri üzerinden finans işlemlerini gerçekleştiren şüphelilere yönelik bir operasyon yapıldı. Operasyonda iki lüks rezidansa düzenlenen baskın sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve saha analizleri sonucu Esenyurt’ta bağlantılı iki rezidans içinde bahis sitelerinin finansal işlemlerinin yapıldığını belirledi.

REZİDANSLARDA YOĞUN GİREN ÇIKAN YAKALANDI

Yapılan takipler sonucunda, söz konusu rezidanslarda yoğun bir giriş çıkış faaliyetinin olduğu tespit edildi. İki lüks rezidansa yapılan baskında, yasadışı bahis dış finans evinin bulunduğu, burada farklı bahis sitelerine entegre panel sistemi kullanıldığı belirlendi. Operasyon sırasında 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin bahis şebekesinin üyeleri olduğu anlaşılırken, yasa dışı finans evlerinde panel sistemini kullanarak farklı kişilere ait hesaplardan para giriş çıkışları yaptıkları aktarıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELERİN SAYISI ÇOK FAZLA

Polisiye soruşturma kapsamında rezidanslarda gerçekleştirilen aramalarda 10 bilgisayar, 8 cep telefonu ve 10 ofis telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyete götürüldüğü ve yürütülen tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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