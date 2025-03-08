Esenyurt’ta BEDAŞ Elektrik Kesintisi Detayları

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Ekipler, Esenyurt’taki elektrik kesintilerini planlıyor. BEDAŞ’tan gelen bilgilere göre 8 Mart günü İstanbul’un değişik bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları gündemde.

YATIRIM NEDENİYLE ELEKTRİK KESİNTİLERİ

İstanbul Esenyurt bölgesinde, 9 Mart 2025 tarihinde saat 09:00’dan 15:00’a kadar bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesintinin nedeni, “Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı” olarak belirtiliyor. Kesinti, 1342. sokak ile Selahaddin Eyyubi Mahallesi çevresinde gerçekleşecek.

BAKIM ÇALIŞMALARI SONUCUNDA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Aynı tarihte, Esenyurt’un başka bir kesiminde, özellikle Osmangazi Mahallesi’nin Barış Manço sokağında da yine 9 Mart 2025 tarihinde, saat 09:00’dan 15:00’a kadar elektrik kesintisi uygulanacak. Bunun nedeni ise “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” olarak açıklanıyor.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar, bölgedeki iş sağlığı ve güvenliği arasındaki dengeyi gözeterek gerçekleştirilmekte.