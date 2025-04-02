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Esenyurt’ta Boykota Rağmen AVM Yoğunluğu

BOYKOT ÇAĞRISINA RAĞMEN ALIŞVERİŞTE YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde muhalefetin boykot çağrısına karşın alışveriş merkezlerinde kalabalıklar oluştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yürütülen bir yolsuzluk soruşturması sebebiyle tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, vatandaşları boykota davet etti. Özel, 2 Nisan Çarşamba günü bu durumu kapsamlı bir alışveriş boykotu çağrısıyla destekledi.

VATANDAŞLARIN GÜNLÜK YAŞAMI DEVAM EDİYOR

Muhalefetin boykot çağrılarına rağmen vatandaşların, İstanbul Esenyurt’taki alışveriş merkezlerinde yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. Bu durumda, muhalefetin çağrılarına da rağmen halkın günlük yaşamına devam etmesi dikkat çekiyor.

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