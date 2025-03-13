Esenyurt’ta Çatı Katında Hijyensiz Tavuk Kesimi

İNSAN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATILDI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bir binanın çatısında tavuk kesen kişiler, insan sağlığını tehlikeye soktu. Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi’nde gerçekleşti. Çatıda çok sayıda tavuk, herhangi bir hijyen kuralına dikkat edilmeden kesildi. Bu süreçte hayvanların uzun süre acı çektiği gözlemlendi. O anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi ve görüntüler sosyal medya üzerinde paylaşıldı.

HAKSIZ VE DUYARSIZ DAVRANIŞ

Tavuk kesimi esnasında hijyen kurallarının göz ardı edilmesi, dikkat çekici bir durum oluşturdu. Bu tür faaliyetlerin hem insan sağlığına hem de hayvan haklarına zarar verdiği açıkça ortada. Görüntülerin yayılması, yetkililerin konuyla ilgili harekete geçmesini gerektiren bir durum haline geldi.