Esenyurt’ta CHP’li Vekilleri Taşıyan Otobüs Engellendi

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERİYOR

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy’un göreve başlamasıyla birlikte, vatandaşlar tarafından gelen tepkiler giderek artıyor. CHP’ye ait otobüs, Esenyurt Belediyesi’nin yanına alınmayarak polis barikatına takılırken, bu durum bölgede tansiyonu yükseltiyor.

CHP’LİLER ENGELLENDİ

CHP Esenyurt İlçe binasına gitmek isteyen CHP’ye ait otobüs, içinde CHP’li milletvekillerinin de bulunduğu bir ortamda, polis ekipleri tarafından durduruldu. Milletvekili Mahmut Tanal’ın müdahalesiyle otobüs ilerleyebildi, ancak otobüsün önü Esenyurt Belediyesi’ne giderken TOMA ve zırhlı araçlarla kesildi. CHP’liler bu duruma tepki gösterdi.

İMAMOĞLU’NDAN DAVET

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesi önündeki olaylarla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Esenyurt’ta millet iradesine yapılan müdahaleye, suç uydurmaya, sipariş davaya ve hukuksuz kayyum uygulamasına karşı tüm İstanbulluları saat 16.00’da Esenyurt Meydanı’na davet ediyorum. Millet iradesinin önüne kimse geçemez.”

KAYYUM ATAMASI GERÇEKLEŞTİ

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından kayyum olarak göreve başlayan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un göreve başladığı belirtildi. Esenyurt Belediyesi önünde ise çok sayıda polis ekibi ve TOMA, akrep araçları hazır bulundu. Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy’un, bir gün önce önce İstanbul Vali Yardımcısı olduğu ve ardından Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atandığı açıklandı.

SON DURUM

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, geçtiğimiz gün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Özer’in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı ve bu takibin Başsavcılık tarafından 10 yıldır sürdürüldüğü ifade edildi.