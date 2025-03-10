Esenyurt’ta Çiftin Tartışması Trajik Bitti

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaklaşık bir ay önce boşanan Gülnur Akalın ile Tuncer Batmaz, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın 1’inci katında birlikte yaşamaya devam ediyordu. Bilinmeyen bir nedenden ötürü ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kontrolden çıkmasıyla birlikte Tuncer Batmaz, mutfaktan aldığı bıçakla Gülnur Akalın’ı sırtından bıçakladı. Batmaz, ardından aynı bıçakla intihar etti.

Olay Yeri ve Müdahale

Bina içerisinden gelen bağrışma seslerini duyan komşular, durumu yetkililere bildirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve giren polis ekipleri, Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz’ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerindeki sağlık ekipleri, yaptıkları kontroller sonucunda her ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazelerin İlgili Kuruma Sevk Edilmesi

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, çiftin iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Akalın ve Batmaz’ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.