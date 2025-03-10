Esenyurt’ta Cinayet ve İntihar Vakası

Olayın Gelişimi

İstanbul Esenyurt’ta, yaklaşık bir ay önce boşandığı eski eşiyle aynı evde yaşamaya devam eden bir şahıs, meydana gelen tartışmada bıçakla eski eşini öldürdü. Olay, saat 17.00 sularında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, yaklaşık bir ay önce boşanan Tuncer Batmaz ile Gülnur Akalın arasındaki tartışma, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Tuncer Batmaz, tartışmanın ortasında eline aldığı bıçakla Gülnur Akalın’ı sırtından bıçakladıktan sonra intihar etti.

Komşuların İhbarı

Olay sırasında evden gelen sesleri duyan komşular, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde iki kişinin yere hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Gülnur Akalın ve Tuncer Batmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, incelemelerini tamamladıktan sonra çifti Adli Tıp Kurumu morguna götürdü.

Sosyal Medyada Dikkat Çeken Paylaşım

Olaydan önce Tuncer Batmaz’ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı. Yapılan paylaşıma göre, Batmaz şu ifadeleri kullandı: “Beni eşimden ayırıp, bizim ölme sebebimiz oldu. Allah belanı versin inşallah. Nelere sebep oldun, çocuklarımın vebali senindir. Yuvamı yıktın.” Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, çiftin iki çocuğunun bulunduğu bilgisi verildi.