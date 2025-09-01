Haberler

Esenyurt’ta Çocuklar Kavga Etti

ORTALIK KARIŞTI

İstanbul Esenyurt’ta çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca durum bir anda karmaşaya döndü. Yabancı uyruklu bir çocuğun başka bir çocuğu dövmesiyle başlayan olayda, yumruklar ve tekmeler havada uçuşurken, oğlunu kurtarmak isteyen bir annenin kargaşanın ortasında kaldığı görüldü. Tüm bu yaşanan anlar ise vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Süleymaniye Mahallesi’nde yaşandı.

AİLELERİN KARŞI KARŞIYA GELİŞİ

İddiaya göre parkta oynayan iki çocuk arasında başlayan kavga, çok geçmeden ailelerin müdahalesiyle büyüdü. Yabancı uyruklu çocuğun diğer çocuğu dövmesi sonucu olaylar kontrolden çıkmaya başladı. Karşı tarafın evini basan aile, kısa sürede ortalığı savaş alanına çevirdi. Yumruklar ve tekmelerle iki aile birbirine saldırırken, bir annenin oğlu için uğraşırken kargaşanın ortasında kalması dikkat çekti.

POLİS MÜDAHALESİYLE SON BULDU

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ile birlikte ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaşanan bu gergin anlar ve kargaşa, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi.

