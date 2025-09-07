Haberler

Esenyurt’ta Çocuklara Soğan Atıldı

OLAYIN BAŞLANGICI

Esenyurt’ta, sokakta oynayan çocukların çıkardığı gürültü nedeniyle apartmanın 4’üncü katında oturan bir kişi rahatsız oldu. Çocuklar, oyunlarına devam ederken rahatsız olan kişi önce onları uyarmaya çalıştı.

SİNİRLİ REAKSİYON

Çocukların uyarıları dikkate almaması üzerine, sinirlenen kişi bağırmaya başladı. Öfkeli bir şekilde mutfaktan soğan alıp, çocuklara fırlatmaya başladı. Çocuklar, soğanların havada uçuştuğu o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

KAÇIŞ ANLARI

Cep telefonuyla görüntü kaydeden çocuklar, ardından olay yerinden uzaklaştı. Olay, Orhangazi Mahallesi’nde yaşandı ve dikkat çekici anlara sahne oldu.

