Esenyurt’ta Damat Güvenlikle Tartıştı

OLAY YERİNDE TARTIŞMA

Esenyurt’ta kayınvalidesinin rahatsızlandığı haberini alan damat, kamyonetiyle yaşadığı siteye gitti. Ancak, güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmadı. Siteye kamyonetle girişin yasak olduğunu söyleyen güvenlik ile damat arasında gerginlik çıktı. Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında damat görevlilere küfretti ve saldırıda bulundu.

POLİS EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Görgü tanıkları, çıkan arbede üzerine polis ekiplerine haber vermek zorunda kaldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki tarafı sakinleştirmekte zorluk yaşadı. Bu sırada rahatsızlanan kadın, polis memurlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olaylar, site sakinleri tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.