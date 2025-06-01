Esenyurt’ta Damat, Güvenliklerle Tartıştı

OLAYIN KAYNAĞI VE GECENİN KARIŞIK ANLARI

Esenyurt’ta gece saatlerinde kaynanasını hastaneye götürmek isteyen bir damat, kamyonetiyle siteye girmek istediğinde olaylar kontrolden çıktı. Olay, gece saat 01.00 civarında Esenyurt’un Orhangazi Mahallesi’nde ortaya çıktı. İddialara göre, rahatsızlanan kaynanasını hastaneye taşımak için damat, kamyonetiyle siteye girdi. Ancak güvenlik görevlileri, aracı kayıtlı olmadığı ve kamyonetle siteye girişin yasak olduğunu belirterek damadı içeri almaktan kaçındı.

TARTIŞMAYA DÖNÜŞEN OLAY

Bu yanıt üzerine damat ve güvenlikler arasında bir tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen gerginliğe, her iki tarafın yakınları da katılınca durum daha da çığırından çıktı. Aile ve güvenlikler arasında arbede yaşanırken, çevredeki vatandaşlar olayı cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Görüntülerde, kaynanasını hastaneye götürmek isteyen damat ile güvenliklerin tartışması ve olayın alevlenerek tarafların birbirine girmesi anları gözler önüne serildi.

POLİS MÜDAHALESİ VE DURUMUN SAKİNLİĞE KAVUŞMASI

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sayesinde taraflar güçlükle de olsa sakinleşti ve bir süre sonra olay yeri dağıldı. Olayın gelişimi hem site sakinleri hem de çevredeki vatandaşlar için endişe verici anlar yaşattı.