Esenyurt’ta Damatla Güvenlik Tartıştı

OLAYIN GEÇİŞİ

Esenyurt’ta gece saatlerinde, kaynanasını hastaneye götürmek isteyen damat, kamyonetiyle yaşadığı siteye girmeye çalıştı. Ancak iddiaya göre güvenlik görevlileri damadı içeri almadı. Olay, 01.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Damat, kaynanası rahatsızlanınca kadın hastaneye götürmek için kamyonetiyle sitede bulundu.

TARTIŞMANIN BÜYÜMESİ

Güvenlik görevlileri, aracın kaydının olmadığını ve kamyonetle siteye girmenin yasak olduğunu ifade ederek damadı içeri almadı. Bu duruma sinirlenen damat ile güvenlikler arasında tartışma çıkmaya başladı. Kısa zamanda büyüyen tartışmaya damat ile güvenliklerin yakınları da dahil oldu, ortam gerginleşti.

POLİS MÜDAHALESİ

Yaşanan arbede sırasında çevredekiler cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Görüntülerde, damadın kaynanasını hastaneye götürmek üzere siteye girmek istediği ve güvenlikler ile tartışma yaşadığı, olayın büyümesiyle iki tarafın birbirine girmesi yer aldı. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, müdahalede bulundu ve tarafları güçlükle sakinleştirdi. Sakinleşen taraflar bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.