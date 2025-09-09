Haberler

Esenyurt’ta DHL Çalışanları Paket Fırlattı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, DHL Supply Chain isimli kargo firmasının çalışanları, kargo paketlerini araca fırlatarak yükledi. Bu sıra dışı durum, bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına yansıdı. Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bulunan DHL Supply Chain isimli kargo firmasında meydana geldi.

Paket Yükleme Anı

Kargo firmasının çalışanları, dağıtım için araca yükleme yaparken paketleri fırlatarak yükledikleri gözlemlendi. Bu anlar, o sırada olaya tanıklık eden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, dikkat çekici bir şekilde sosyal medyada yayıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
Haberler

SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.