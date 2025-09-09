Esenyurt’ta DHL Çalışanları Paket Fırlattı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, DHL Supply Chain isimli kargo firmasının çalışanları, kargo paketlerini araca fırlatarak yükledi. Bu sıra dışı durum, bir vatandaşın cep telefonunun kamerasına yansıdı. Olay, dün Esenyurt Atatürk Mahallesi’nde bulunan DHL Supply Chain isimli kargo firmasında meydana geldi.

Paket Yükleme Anı

Kargo firmasının çalışanları, dağıtım için araca yükleme yaparken paketleri fırlatarak yükledikleri gözlemlendi. Bu anlar, o sırada olaya tanıklık eden bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler, dikkat çekici bir şekilde sosyal medyada yayıldı.