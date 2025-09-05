Esenyurt’ta Dronla Uyuşturucu Satışı Tespit Edildi

UYUŞTURUCU TİCARETİ DRONLA TESPİT EDİLDİ

Esenyurt’ta bulunan polis ekipleri, bir otomobil içerisinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri dron ile tespit ederek yakaladı. Bu operasyon sonucunda toplamda 7 şüpheli gözaltına alındı ve söz konusu şahısların uyuşturucu ticareti, havadan görüntülendi.

Ekiplerin Harekete Geçişi

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği Mobil Park Timleri, 2 Eylül günü saat 21.30 civarında Balıkyolu Mahallesi 484. Sokak’ta uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bir ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalaması için gerekli adımları attı ve uyuşturucu satışının bir otomobilden yapıldığını dron ile tespit etti.

Havadan Görüntüleme ve Yakalama Anları

Havadan alınan görüntülerde, şüpheli kişinin aracın yanına gelen şahıslara uyuşturucu madde sattığı anlar yer aldı. Ekipler, uyuşturucu satışı gerçekleştirildiği esnada yolda seyreden aracı durdurdu. Sinan K.’ye ait olduğu belirlenen otomobilde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda şeffaf poşet içerisinde 0.75 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu satın alan 3 kişi de yakalandı.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Yasin K., Sinan K., Sezer A., Yunus D., Umut A., suça sürüklenen çocuk R.A. ve suça sürüklenen çocuk K.B. bulunuyor. Şüphelilerin ve elde edilen delillerin, Yunus Emre Ş.K.K. Polis Merkezi Amirliği ile Esenyurt Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildiği bildirildi.