Esenyurt’ta Düğün Alışverişi Mağduriyeti

İstanbul Esenyurt’ta DOLANDIRILMA DAVASI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, ‘Eskidji Bazaar’ adlı mobilya alışveriş merkezinden birkaç ay önce 100 bin liralık alışveriş yapan bir genç adam dolandırıldığını iddia ediyor. Düğününe sadece 2 ay kala geçen süre içerisinde sipariş ettiği mobilyaları alamayan Mümin Tarhan, bu durum üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğunda aynı mağazanın birçok kişiyi mağdur ettiğini öğrendi.

Dolandırıcılık Süreci

Yakın zamanda, ‘Eskidji Bazaar’ ismiyle bilinen mobilya mağazasından 100 bin liralık eşya alan Mümin Tarhan, istediği ürünleri teslim alamayınca şüphelenerek mağazaya gitti. Mağazanın tabela adının Naz Tasarım olduğunu, faturada ise Zeron Mobilya yazdığını söyleyen Tarhan, mağaza ile iletişime geçerek olumlu bir yanıt alamadı. Bu durum üzerine alışveriş merkezi yönetimine başvurdu. Yönetim başlangıçta mağduriyetin giderileceğini söyledi ancak bir gün sonra aynı şahsın kendilerinden de şikayetçi olduğu bilgisini alarak anlaşmayı iptal etti.

Yardıma İhtiyaç

İki ay sonra düğünü olan genç adam, “24 Kasım’da burada bir mağazadan alışveriş yaptım. 20 bin lira nakit, 20 bin lira mail order ve 65 bin lira daha ödedim. Ancak teslimat tarihi dolduğunda hiçbir sonuç alamadım” dedi. Tarhan, ayrıca savcılıktan aldığı bilgiye göre dolandırıcının çok sayıda suç kaydı bulunduğunu ve buna rağmen yakalama kararı çıkmadığını belirtti. Tüketici hakem heyetinin de dosyanın zor sonuçlanacağını ve umudunu yitirmesini söylediğini dile getirdi.

Yönetimle Yapılan Görüşmeler

Yaşadığı mağduriyet sonrası alışveriş merkezi yönetimiyle de görüştüğünü ifade eden Tarhan, “Yönetim, malının arkasında duracağını söyledi ama benim mağduriyetim giderilmedi. Başka bir firma ile anlaşma sağlandı, yönetim ödemeyi yapacaklarını söyledi ama daha sonra bana ‘bu anlaşma fesih oldu, karşılamıyoruz’ dediler” diye konuştu. Tarhan, dolandırıcının yönetimden tahliye edildiği için mahkemeye başvurduğunu ve ev almak için gerekli olan eşyaları tedarik etmenin çok zorlaştığını sözlerine ekleyerek, “Bunun bir şekilde sonuçlanmasını ve ilgilenilmesini istiyorum” dedi.