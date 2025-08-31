Haberler

Esenyurt’ta Düğün Kavgası Yaşandı

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İstanbul Esenyurt’ta yapılan bir düğün sonrasında iki aile arasında büyük bir kavga çıktı. Düğün salonunun çıkışında yaşanan olay, tarafların birbirine tekme tokat saldırmasıyla ciddi bir kargaşaya dönüştü. Bu anlar, çevrede bulunan vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt’un Zafer Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA NEDENİYLE KAVGA ÇIKTI

Düğün sırasında aileler arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı bir tartışma çıktı. Düğünün sona ermesiyle birlikte salonun çıkışında bir araya gelen taraflar arasında gerginlik tırmandı ve kavga kaçınılmaz oldu. Ortamın savaş alanına dönüşmesiyle birlikte birçok kişi tekme tokat birbirine saldırırken, yaşanan hengame çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Samsun’da Hırsızlık Yapan Kadın Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir çiçekçide hırsızlık yapan kadın, güvenlik kameraları sayesinde daha önce 14 kez aynı dükkandan eşya çaldığı tespit edilerek yakalandı.
Haberler

Mardin’de 50 Yıl Sonra Karşılaştılar

Mardin'de, çocukluk arkadaşları Orhan ve Ethem, 50 yıl aradan sonra karşılaşarak eski günleri hatırladı. Birlikte büyüyen ikili, iş hayatında yollarını kaybetmişti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.