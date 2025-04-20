Esenyurt’ta Düğün Sırasında Kavga Yaşandı

Olayın Gelişimi

Esenyurt’ta mahalle içindeki düğün esnasında bir kavga meydana geldi. Tarafların polise direniş göstermesiyle olay daha da büyüdü ve bazı vatandaşlar yaralandı. Polis, durumu kontrol altına almak amacıyla havaya uyarı ateşi açarken, birçok kişi gözaltına alındı. Olayın görüntüleri, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tartışmanın Başlangıcı

Düğün merasimi, dün sabah erken saatlerde Esenyurt Pınarbaşı Mahallesi’nde gerçekleştiriliyordu. Merasim sırasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında bir tartışma çıktı. Aniden büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın artması üzerine çevredekilerin ihbarı doğrultusunda polis ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Polis Müdahalesi ve Sonuçları

Tarafları sakinleştirmek isteyen polis, çevredeki şahıslardan dirençle karşılaştı. Bu durumun üzerine, polis havaya uyarı ateşi açtı. Olayın büyümesiyle birlikte daha fazla polis ekibi, takviye olarak olay yerine gönderildi. Kavga sırasında birçok kişi gözaltına alınarak ortalık adeta savaş alanına döndü. Yaşanan arbedede bazı vatandaşlar yaralandı ve yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kargaşa esnasında çocukların da bulunması, durumu daha da endişeli hale getiriyordu. Olay, çevredeki vatandaşların cep telefonlarıyla kaydedildi.