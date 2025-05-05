Haberler

Esenyurt’ta Elektrik Kesintileri Olacak

EDİLEN ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Esenyurt’ta elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesiyle araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 6 Mayıs günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri görülecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği güncel olarak takip ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER OLACAK

6 Mayıs 2025 tarihinde Esenyurt bölgesinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle 06/05/2025 tarihinde saat 00:00 ile 07:00 arasında gerçekleşecek. Bu süre zarfında Selahaddin Eyyubi Mahallesi çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi oluşturacak.

HAVAİ HAT BAKIMI NEDENİYLE DEVAM EDEN KESİNTİLER

Aynı gün içinde bir diğer kesinti ise 09:00’dan 17:00’ye kadar, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle yaşanacak. Esenyurt Merkez-Çınar Mahallesi’ndeki Sivas Kongre Sokak dahil olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi olacak. Ek olarak, Merkez-Yunus Emre Mahallesi, İncirtepe Mahallesi ve İnönü Mahallesi ile çevresinde de benzer kesintiler gerçekleşecek. Bu bakım çalışmaları, “İş Sağlığı ve Güvenliği” esasları gözetilerek yürütülecek.

ÖNEMLİ

Haberler

İstanbul’da Elektrik Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde 6 Mayıs'ta gün boyu sürecek elektrik kesintisi bekleniyor. Kesintinin süresi ve nedeni hakkında detaylar açıklandı.
Haberler

Almanya Başbakanı İçin Askeri Tören Düzenlendi

Almanya'nın Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'deki askeri veda töreninde demokrasiye olan bağlılığını ve ülkesine duyduğu minnettarlığı dile getirerek yeni yönetime başarılar diledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.