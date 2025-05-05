Esenyurt’ta Elektrik Kesintileri Olacak

EDİLEN ELEKTRİK KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Esenyurt’ta elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesiyle araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre, 6 Mayıs günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri görülecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesileceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği güncel olarak takip ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER OLACAK

6 Mayıs 2025 tarihinde Esenyurt bölgesinde yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle 06/05/2025 tarihinde saat 00:00 ile 07:00 arasında gerçekleşecek. Bu süre zarfında Selahaddin Eyyubi Mahallesi çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi oluşturacak.

HAVAİ HAT BAKIMI NEDENİYLE DEVAM EDEN KESİNTİLER

Aynı gün içinde bir diğer kesinti ise 09:00’dan 17:00’ye kadar, “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle yaşanacak. Esenyurt Merkez-Çınar Mahallesi’ndeki Sivas Kongre Sokak dahil olmak üzere birçok bölgede elektrik kesintisi olacak. Ek olarak, Merkez-Yunus Emre Mahallesi, İncirtepe Mahallesi ve İnönü Mahallesi ile çevresinde de benzer kesintiler gerçekleşecek. Bu bakım çalışmaları, “İş Sağlığı ve Güvenliği” esasları gözetilerek yürütülecek.