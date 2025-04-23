Esenyurt’ta Elektrik Kesintileri Yaşanacak

Elektrik Kesintileri Hakkında Bilgi

Esenyurt’ta elektrik kesintisi ile ilgili bilgiler BEDAŞ elektrik kesintisi listesi üzerinden araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 8 Mart tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde çeşitli sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi yerlerde elektrik kesintileri gerçekleşecek ve elektrik ne zaman geri gelecek? Detaylar güncel elektrik kesintileri haberimizde yer alıyor.

24 Nisan Kesinti Planı

24 Nisan 2025 tarihinde İstanbul Esenyurt ilçesinde, merkezi Akçaburgaz mahallesinin 3126., 3128. ve 3135. sokaklarında bakım çalışması yapılacağından dolayı elektrik kesintisi uygulanacak. Bu kesinti, 00:00 ile 08:00 saatleri arasında planlanmış durumda. Bakım çalışması, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek gerçekleştiriliyor.

Avcılar ve Büyükçekmece Kesinti Bilgileri

Aynı gün içerisinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Avcılar ilçesinde merkez Yeşilkent mahallesi Balık Yolu, G-114 ve G-115 sokaklarında kapsamlı havai hat bakımı yapılacak ve elektrik kesintisi uygulanacak. Bunun yanı sıra, 09:00 ile 11:00 saatleri arasında Büyükçekmece ilçesinde merkez Karaağaç mahallesinin Dostluk sokaklarında, Esenyurt’un merkez Sultanıye mahallesinde ve Yenikent mahallesinin bazı sokaklarında da bakım çalışmaları nedeniyle kesintiler meydana gelecek.

Diğer Kesinti Bilgileri

Ayrıca, 24 Nisan tarihinde 09:00 – 12:00 saatleri arasında Esenyurt ilçesi merkez Orhan Gazi mahallesinde 1657., 1670. sokaklarda da abone/şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleşecek. Bunların yanı sıra, yine aynı gün saat 09:00 ile 17:00 arasında Esenyurt merkez Atatürk mahallesinin 596. sokaklarında bakım çalışmaları dolayısıyla elektrik kesintisi yaşanacak.