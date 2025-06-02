Esenyurt’ta Elektrik Kesintileri Yaşanacak

Elektrik Kesintisi Bilgileri Güncel Durum

Esenyurt’ta elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin (BEDAŞ) yaptığı açıklama ile ortaya çıktı. 3 Haziran tarihinde İstanbul’un farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Vatandaşlar, bu kesintilerin ne zaman başlayacağını ve hangi bölgeleri etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor.

Kesinti Tarihleri ve Süreleri

Kesintinin yaşanacağı tarih 3 Haziran 2025 olarak belirlendi. Kesinti, 09:00 ila 17:00 saatleri arasında sürecek. İlk kesinti, Esenyurt’un Merkez-Yeşilkent mahallesi Nazım Hikmet Sokak bölgesinde, Yatırım, SCADA ve OSOS çalışmaları sebebiyle gerçekleşecek. Kesintinin amacı, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni göz önünde bulundurarak elektrik altyapısını güçlendirmek.

Bakım Çalışmaları ve Diğer Kesintiler

Aynı gün, Esenyurt’un Merkez-Balık Yoluna bağlı Ceylan ve Yunus Emre mahallelerinde ağır bakım faaliyetleri nedeniyle, 09:00’dan 17:00’ye kadar elektrik kesintileri olacak. Bunun yanı sıra, Merkez-Atatürk mahallesinde kapsamlı TM bakımları nedeniyle yine benzer saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacak. 2019 yılında yapılan bakım çalışmaları ve yeni projeler, elektrik sağlığını iyileştiriyor.

Kesintiler, Merkez-Bağlarçeşme mahallesi dahil birçok bölgede sürecek. Hedef, bakım çalışmaları sırasında oluşabilecek aksaklıkları en aza indirerek, sürdürülebilir bir elektrik arzı sağlamak.

Vatandaşların Dikkatine

3 Haziran 2025 tarihinde, elektrik kesintisi planlanan bölgelerde yaşayan vatandaşlar, kesinti saatleri boyunca tedbirlerini almalı ve elektrik bağlantılarını kontrol etmelidir. Uzun süreli elektriksizlik, günlük yaşam üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir, bu nedenle görüşmeler ve önemli işler önceden planlanmalıdır.