Esenyurt’ta Elektrik Kesintileri Yaşanacak

Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Duyurusu

Türk dünyası için elektrik kesintileri ve sebepleri

Esenyurt’ta yaşanacak elektrik kesintileri, Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre 19 Nisan tarihinde İstanbul’un bazı bölgelerinde gerçekleşecek. Gerçekleşecek kesintiler, bakım çalışmaları nedeniyle ortaya çıkıyor. O gün hangi ilçelerin etkileneceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak konusu.

Esenyurt ve Başakşehir’deki bakım çalışmaları

İstanbul Başakşehir ilçesinin Bahçeşehir 2. Kısım mahallesinde 19 Nisan 2025 tarihinde 00:00 ile 02:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bu çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiriliyor.

Kesinti süreleri ve detayları

Esenyurt ilçesinde ayrıca Sanayi Mahallesi 19 Nisan 2025 tarihinde, 02:00 ile 04:00 ve 04:00 ile 08:00 saatleri arasında “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle elektrik kesintisi yaşanacak. Ayrıca 10:00 ile 14:00 saatleri arasında Esenyurt Merkez-Osmangazi mahallesi 3121. sokakta “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle yine elektrik kesintisi söz konusu. Bu kesintilerin de İş Sağlığı ve Güvenliği göz önünde bulundurularak yapılacağı belirtildi.