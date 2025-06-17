Esenyurt’ta Elektrik Kesintileri Yaşanacak

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ DETAYLARI

Esenyurt’ta elektrik kesintisi, BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, 17 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri olacağını duyuruyor. Kesintilerin detayları ise merak ediliyor.

GÜNCEL KESİNTİ ZAMANLARI

Kesintiler, 17 Haziran 2025 tarihinde belirli saat dilimlerinde uygulanacak. Örneğin, 02:00 ile 04:00 saatleri arasında Esenyurt’un Talatpaşa mahallesinde, 1024. sokak bölgelerinde “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca, 03:00’ten 05:00’e kadar aynı mahallede 1047. ve 1073. sokaklarda da benzer bir kesinti süreci yaşanacak.

Başka bir kesinti de 04:00 ile 07:00 saatleri arasında yine Talatpaşa’da gerçekleşecek. Kesinti saatleri ise 08:00’den 16:00’a kadar uzanarak Güzelyurt mahallesinin 2116., Fatih ve Yıldırım Beyazıt sokaklarını kapsayacak. Bu kesintinin nedeni ise “Abone/Şube Bağlantısı”.

BİR DİĞER KESİNTİ BİLGİLERİ

Ayrıca, 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Avcılar ilçesinde yer alan Yeşilkent mahallesinin çeşitli sokaklarında “Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı” nedeniyle elektrik kesintileri yapılacak. Esenyurt’ta olan diğer kesinti ise 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yine “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebiyle yaşanacak.

Elektrik kesintileri sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri de gözetilecektir. Bu nedenle elektrik kesintileri süresince özellikle bakım süreçlerinin tamamlanabilmesi adına belirli saatlerde elektrik olmayabileceği hatırlatılmakta.

Esenyurt ve çevresindeki elektrik kesintileri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, duyuruları takip etmeye devam edebilir.