Esenyurt’ta Elektrik Kesintisi Bilgilendirmesi

ESENYURT’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ GERÇEKLEŞECEK

Esenyurt’ta elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden gelen bilgileri göre 8 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisinin meydana geleceği ve elektriklerin ne zaman geri geleceği merak ediliyor.

BAKIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KESİNTİLER OLACAK

2025 yılının 24 Nisan’ında, Esenyurt ilçesinin Merkez-Akçaburgaz mahallesinde 3126., 3128., 3135. sokaklarda, elektrik kesintisi bakım çalışması nedeni ile 00:00 – 08:00 saatleri arasında yapılacak. Bu süreçte, iş sağlığı ve güvenliği de göz önünde bulundurulacak.

DİĞER İLÇELERDEKİ KESİNTİLER

24 Nisan tarihinde aynı gün, Avcılar ilçesinin Merkez-Yeşilkent mahallesinde Balık Yolu, G-114 ve G-115 sokaklarında, kapsamlı havai hat bakımı sebebi ile 09:00 – 17:00 saatleri arasında kesinti yaşanacak. Büyükçekmece’nin Merkez-Karaağaç mahallesinde Dostluk sokak ve Esenyurt ilçesinin Merkez-Sultaniye mahallesi dahil olmak üzere birçok sokakta da benzer kesintiler gerçekleşecek.

ABONE BAĞLANTILARI NEDENİYLE KESİNTİ

Esenyurt’un Merkez-Orhan Gazi mahallesinin 1657. ve 1670. sokaklarında da 09:00 – 12:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı sebebi ile elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca, Merkez-Atatürk mahallesindeki 596. sokakta da havai hat bakımı nedeni ile 09:00 – 17:00 saatleri arasında kesinti yaşanacak.